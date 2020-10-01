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إغلاق مستشفى الأميرة إيمان جزئيا بعد ظهور إصابات بكورونا

منذ 28 ثانية

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حابس العدوان
ديرعلا – اكد مصدر طبي، اليوم الخميس، أنه جرى اغلاق عدد من الاقسام في مستشفى الاميرة ايمان / معدي بعد ظهور عدد من الاصابات بين المرضى والكوادر الطبية والتمريضية وعمال شركة الخدمات، لافتا إلى انه جرى اغلاق قسم التوليد ونقله إلى مبنى اخر لحين الانتهاء من عمليات التعقيم.
واضاف انه جرى اغلاق العيادات احترازيا فيما يقتصر استقبال قسم الاسعاف والطوارىء على الحالات الطارئة فقط وسيتم اعادة فتحها امام المراجعين بعد انتهاء عمليات التعقيم التي بدأت صباح اليوم، لافتا إلى عدد الاصابات قارب من 10 اشخاص.

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