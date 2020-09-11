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إغلاق مسجد ضرار الكبير بلواء دير علا إحترازياً

منذ 10 دقائق
مسجد - أرشيفية

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دير علا – أغلقت مديرية اوقاف البلقاء اليوم الجمعة مسجد ضرار الكبير بلواء دير علا احترازياً وذلك لعدم وجود الإشتراطات الصحية من قبل المصلين.
وبين مدير أوقاف البلقاء الدكتور احمد الخرابشة لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، أن الإغلاق سيكون الى إشعار آخر لغاية التأكد من الإلتزام بالشروط الصحية كاملة، داعيا المصلين الى الإلتزام بالشروط الصحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم في ظل الظروف الحالية.
واكد الدكتور الخرابشة بأنه في حال تم التأكد من الإلتزام بالشروط الصحية سيعاد فتحه امام المصلين.

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