إغلاق مشغل للألبان بالشمع الأحمر في عجلون

عجلون- أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون خلال جولاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، مشغلا للألبان بالشمع الأحمر لعدم التقيد بشروط الصحة والسلامة العامة .

وقال رئيس اللجنة محافظ عجلون سلمان النجادا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم إغلاق مشغل للألبان بالشمع الأحمر وإيقاف مشغلين آخرين وذلك لعدم تقيدهما بشروط الصحة والسلامة العامة، مشيرا إلى أن اللجنة المكونة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء والصحة والبيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة كشفت على 22 مؤسسة غذائية من مخابز ومشاغل الألبان وإتلاف كميات من الملح غير الصالح للاستهلاك.

وبين المحافظ النجادا أن المحافظة وضعت خطة للصحة والسلامة العامة طيلة شهر رمضان المبارك توزعت فيها المهام على الدوائر ذات العلاقة من أجل تطبيقها على أكمل وجه من أجل صحة وسلامة المواطنين.

–(بترا)