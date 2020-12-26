إغلاق مصنعين ومسلخ دجاج في الزرقاء

الزرقاء- أغلقت كوادر مديرية بيئة محافظة الزرقاء، خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية اليوم، على المصانع والمشاغل والمنشآت التجارية، مصنعين ومسلخ دجاج وحولت مالكيها الى المدعي العام، بسبب مخالفتها للاشتراطات البيئية اللازمة.

وبين مدير المديرية المهندس حيدر الربابعة في تصريح صحفي، ان أحد هذه المصانع مختص بتصنيع الأثاث حيث تم اغلاقه بسبب تناثر النفايات بشكل يضر بالبيئة، والمصنع الثاني مختص بصناعة الأنابيب حيث أنه يعمل دون الحصول على التراخيص والموافقات البيئية الرسمية اللازمة، بينما تم اغلاق مسلخ الدجاج بسبب عدم وجود محطة معالجة، وعدم الاهتمام بالأمور البيئية وتصريف المياه الصناعية العادمة وفقاً لما هو منصوص عليه بقانون البيئة .

وقال الربابعة ان كوادر المديرية تعكف حالياً على العمل لنقل كميات كبيرة من المواد والنفايات الخطرة، مثل الزيوت العادمة والصودا الكاوية وغيرها، والتي تكون ناتجة عن عدد من المصانع والمشاغل في الزرقاء، الى مكب النفايات الخطرة في موقع سواقة.

وأكد ان الكوادر البيئية ستقوم وبناءً على أوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء، بالتفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية، للتأكد من مدى التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا والمتمثلة بارتداء الكمامة والقفازات والالتزام بالتباعد أثناء تأدية الأعمال، داعياً المواطنين الى تبليغ المديرية عن أية مخالفات بيئية، بهدف التعامل معها، وتحويل المخالفين لإجراء المقتضى القانوني. (بترا)