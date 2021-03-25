إغلاق مصنع لحوم وتسحيب دواجن في الزرقاء

عمان – الغد – صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في فرع الزرقاء وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة أغلقت مصنعا غير مرخص ويعمل في ظروف صحية سيئة على تصنيع اللحوم وتسحيب الدواجن في منطقة عوجان

وحول الاجراءات المتخذة بحق المصنع المخالف أشار مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن الفرق الرقابية المختصة حجزت كافة المواد الغذائية الموجودة داخله والتي تقدر كميتها بـنحو 3 طن وأغلقته بالشمع الاحمر.

وشدد مهيدات على أن المؤسسة ومن خلال الحملات التفتيشية الدورية لن تتهاون مع اي تجاوزات تمس صحة وسلامة الغذاء وستتخذ أشد الاجراءات بحق المنشآت التي تثبت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى المؤسسة

إلى ذلك، تدعو المؤسسة الإخوة المواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظة او شكوى يتم رصدها بهذا الشأن من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪0795632000