آخر الأخبارالغد الاردني

إغلاق مصنع مواد تعقيم مخالف للمواصفات في منطقة عين الباشا

منذ دقيقتين
إغلاق - (تعبيرية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عين الباشا – قال متصرف لواء عين الباشا الدكتور حاكم الخريشا، إن كوادر السلامة العامة بالمتصرفية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبطت مصنعا لمواد تعقيم غير مطابق للمواصفات والمقاييس وغير مرخص؛ حيث تمت مصادرة جميع المواد وإغلاق المصنع وتحويل صاحبه للمدعي العام.
وأضاف الخريشا، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الكوادر ضبطت أيضا مطعمين ومحلا لبيع القهوة وآخر لبيع الخلويات وجرى تحرير مخالفة لهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة، كما تم تحرير مخالفات لعدد من محلات بيع الخضراوات لتلاعبها بأسعار البيع للمواطنين.
–(بترا)

مقالات ذات صلة

عبيدات: انتهاء فترة العزل المنزلي لمغادري الفنادق

منذ 46 دقيقة
عمال مياومية

سيناريوهات دعم عمال المياومة.. أقواها الاستفادة من صندوق التعطل

منذ 58 دقيقة

إجراء الاختبار التقييمي الأول عبر منصة “درسك” السبت المقبل

منذ ساعة واحدة

وزير الأوقاف: صلاة التراويح ستكون في المنازل عاجل

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock