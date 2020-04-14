إغلاق مصنع مواد تعقيم مخالف للمواصفات في منطقة عين الباشا

عين الباشا – قال متصرف لواء عين الباشا الدكتور حاكم الخريشا، إن كوادر السلامة العامة بالمتصرفية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبطت مصنعا لمواد تعقيم غير مطابق للمواصفات والمقاييس وغير مرخص؛ حيث تمت مصادرة جميع المواد وإغلاق المصنع وتحويل صاحبه للمدعي العام.

وأضاف الخريشا، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الكوادر ضبطت أيضا مطعمين ومحلا لبيع القهوة وآخر لبيع الخلويات وجرى تحرير مخالفة لهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة، كما تم تحرير مخالفات لعدد من محلات بيع الخضراوات لتلاعبها بأسعار البيع للمواطنين.

–(بترا)