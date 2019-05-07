إغلاق مصنع يحتوي على عشرات الأطنان من المخللات الفاسدة في البادية الشمالية

خلدون بني خالد

المفرق – أغلق أمن وقائي البادية الشمالية بمحافظة المفرق مصنع ينتج مخللات بجميع انواعها وبعض المواد الغذائية الثلاثاء بالشمع الاحمر لكونه مخالف لشروط السلامة العامة ويحتوي على مواد غذائية تالفة ومتعفنة غير صالحة للاستخدام والتغليف وفق ما أكد لـ”الغد” مصدر امني .

وقال المصدر ذاته ان كوادر الامن الوقائي والجهات المعنية اغلقت مصنع مواد غذائية يحتوي على عشرات الاطنان من المخللات الغير صالحة للاستهلاك البشري والتغليف .

واضاف المصدر ان عشرات الاطنان من المواد الغذائية والمخللات التالفة والمتعفنة والغير صالحة للاستهلاك البشري والتغليف كانت مخزنة في مصنع للمواد الغذائية تم ظبطها واتلافها بالتعاون مع الجهات المختصة .