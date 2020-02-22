إغلاق مطاعم وحجر صحي بعد زيارة وفد كوري مصاب بـ “كورونا” لفلسطين

عمان-الغد- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن وفداً سياحياً من كوريا الجنوبية زار مدن (القدس، ونابلس، وأريحا، وبيت لحم، والخليل)، في الفترة ما بين 8 إلى 15 من شباط الجاري، وتبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس “كورونا” لدى عودتهم إلى بلدهم.

وطلبت الوزارة، مساء السبت، من كل من احتك بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يضع نفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً أي لتاريخ 29/2/2020 حيث لا يخالط فيها الآخرين.

كما طلبت الوزارة ممن احتك بهذا الوفد بعمل الفحص الخاص بفيروس كورونا في أقرب مديرية صحة لمكان سكنه.

ودعت الصحة المواطنين، إلى التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذا المرض، وهي نفسها التوصيات المعتادة للعامة التي تهدف إلى الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، بما في ذلك تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، النظافة الشخصية والممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، تجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام أو تشبه الأنفلونزا بدون وقاية، وتجنب التقبيل، وطلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس.

وطمأنت وزارة الصحة، المواطنين، داعية إياهم إلى عدم القلق.

وجددت التأكيد على أنه لا يوجد في فلسطين أية إصابات حتى الآن بهذا المرض.

وفي وقت لاحق، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إغلاق جميع المنشآت والمطاعم التي زارها الوفد السياحي الكوري، الذي تبين إصابة بعض أعضائه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لدى عودتهم إلى بلادهم.

وقال اشتية في بيان”إن عددا من المنشآت التي زارها الوفد السياحي معروفة لنا وتمت مخاطبتها بإغلاق أبوابها وإجراء الفحوصات اللازمة لحماية العاملين في هذه المنشآت وزوارها”.

وأضاف اشتية: “البعض الآخر غير معروف لنا، لذا نأمل من أصحابها التحلي بروح المسؤولية وإبلاغ الجهات المسؤولة والالتزام بالتعليمات، وعدم التزامهم بذلك سيضعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية”.

وأكد وزير الداخلية أنه لا حالات مسجلة حتى الآن بالفايروس، والوزارات المختصة تتابع الموضوع بشكل حثيث. -(وفا)