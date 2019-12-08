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إغلاق مطعم شاورما بالزرقاء بسبب تلوث جرثومي

منذ 53 ثانية

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الزرقاء – اغلقت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء اليوم الاحد مطعما لبيع الشاورما .

وبين مدير المديرية بالوكالة الدكتور خالد العبدالله لوكالة الأبناء الأردنية (بترا) ان سبب الاغلاق جاء نتيجة عدم مطابقة عينة المياه التي تم فحصها مخبرياً من المطعم للقواعد الفنية للمياه المستخدمة لإعداد الطعام ، حيث أشارت الى وجود تلوث جرثومي، الأمر الذي استدعى إغلاق المطعم.

وأكد الدكتور العبدالله ان المطعم لن يتم اعادة فتحه الا بعد تصويب أوضاعه ومطابقة المياه المستخدمة للقواعد الفنية.

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