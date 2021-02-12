إغلاق مطعم في عمان لتقديمه الأرجيلة

عمان – أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الجمعة، مطعما يقدم الارجيلة في إحدى مناطق العاصمة عمان مخالفا بذلك أمر الدفاع 16 وتعديلاته.

وبموجب أمر الدفاع 16 وتعديلاته يمنع تقديم الارجيلة في المقاهي والمطاعم وتعاقب في حال المخالفة بغرامة مالية لا تقل عن 1500 دينار ولا تزيد على 3000 دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى وفي حال تكرار المخالفة يتم الإغلاق لمدة 14 يوما.