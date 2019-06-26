إغلاق ” مطل الخزنة” في البترا ضمن خطة إدارية وأمنية

حسين كريشان

البترا- ضمن الخطة الإدارية والأمنية التي بدأت بها سلطة اقليم البترا بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية أغلق في مدينة البترا الأثرية “مطل الخزنة” كجزء من الخطة.

بدوره أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات أن إغلاق المطل جاء ضمن اطار الحملة الأمنية التي تقوم بها السلطة مع شركائها في وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الأمن العام والدرك والجهات المختلفة.

وأشار الفرجات أن الهدف من إغلاق المطل هو إبراز الصورة الحضارية المشرقة لمدينة البترا وسكانها والتخفيف من السلوكيات السلبية والحد من المخاطر في الموقع الأثري.

وثمن الفرجات جهود أبناء المجتمع المحلي في لواء البترا ومساعدتهم للجهات المختصة بإغلاق المطل الذي يؤثر سلبا على سمعة البترا العالمية، بالإضافة إلى خطورة الطريق المؤدية إليه والتي قد تلحق الضرر بالمواطنين والسياح المتسلقين إلى المنطقة.

من جهته قال متصرف لواء البترا الدكتور سلطان ماضي، إن استجابة سلطة اقليم البترا والاجهزة الامنية المعنية للشكاوى العديدة التي وردت حول المطل مما دعا بها للتعامل مع الأزمة بكل حرفية تمثلت في اتخاذ التدابير الادارية والامنية اللازمة من اجل إغلاقه لما يخففه من مخاطر قد تودي بحياة المواطنين والسياح في محمية البترا الأثرية على حد وصفه.

ويشار الى ان الخطة الإدارية تشتمل على اجراءات مثل ازالة المخالفات والتعديات داخل الموقع الاثري وتحديد المسارات ووضع الحواجز واللوحات الإرشادية التي تحد من الممارسات السلبية من ناحية وإشراك ابناء المجتمع في المسؤولية للحد من المخالفات من ناحية اخرى.

كما تشمل الخطة على تفعيل دور البوابات وعملية الدخول المنظم للموقع لمقدمي الخدمات واجراءات اخرى سترفع من مستوى تجربة السياح في المستقبل القريب.