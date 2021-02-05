إغلاق معبر رفح البري بعد فتحه استثنائيا

غزة- أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إعادة إغلاق معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر عصر اليوم الجمعة، بعد أربعة أيام من فتحه استثنائياً في الاتجاهين .

وقالت الهيئة، بتصريح صحفي، إنه تم مغادرة 4205 مسافرين عبر المعبر خلال الأيام الأربعة، من الحالات الإنسانية المسجلة في كشوفاتها، إضافة إلى المسافرين بما يُعرف بـ “كشوفات التنسيقات”.

وأضافت الهيئة، أنه تم تسجيل وصول 2702 مواطنين عائدين عبر المعبر خلال أيام فتحه، فيما أرجعت السلطات المصرية 286 مسافراً.

بدوره، قال العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام هيئة المعابر، إن أطقم الهيئة وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية عملت خلال الأسبوع الماضي على مدار الساعة؛ من أجل تجهيز كشوفات المسافرين عبر المعبر، وتسهيل سفر الحالات الإنسانية ووصول العائدين.

وأضاف، أن الهيئة تابعت إجراءات فحص كورونا المسبق لجميع المسافرين المغادرين من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، في إطار تطبيق البروتوكول الخاص بذلك، لافتا إلى أن حركة وصول العائدين استمرت في اليوم الأخير إلى ما بعد ظهر اليوم الجمعة.

وذكرت الهيئة، أنه تم فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة الأسبوع الماضي، أربعة أيام استثنائياً في الاتجاهين، بعد إغلاق استمر أكثر من شهرين حيث كان الفتح الأخير نهاية شهر كانون الثاني الماضي.–(بترا)