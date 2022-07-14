إغلاق معمل حلويات مخالف في الرصيفة

أغلقت متصرفية لواء الرصيفة، اليوم الخميس، معملا لإنتاج الحلويات في منطقة إسكان الأمير هاشم بمدينة الرصيفة، يعمل في ظروف صحية سيئة وغير مرخص.

وقال المتصرف محي الدين العدوان إن كوادر لجنة السلامة العامة وبالتعاون مع فريق من قسم بيئة وسياحة الرصيفة ضبطت المعمل المخالف، بالتنسيق مع كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة الزرقاء وبلدية الرصيفة، وتم تحرير إنذار تضمن وجود 12 مخالفة سلبية للاشتراطات الصحية، إضافة إلى حجز وإتلاف المواد المستخدمة في الإنتاج وتحويل القائمين على المعمل المخالف للقضاء.

وأكد أن فرق التفتيش تعمل بشكل متواصل وبالتناوب في جميع الأوقات للكشف على جميع مواقع إنتاج المواد الغذائية بمختلف أصنافها ومحال بيعها أيضا، وتقوم بزيارات وحملات مفاجئة لهذه المواقع للتأكد من أنها تعمل وفق الاشتراطات الصحية ومرخصة حسب القانون.