إغلاق مقر اتحاد الكاراتيه أسبوعين بعد إصابة موظف بكورونا

عمان- قرر اتحاد الكاراتيه، الاثنين، إغلاق مقره لمدة أسبوعين بعد اكتشاف إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إنه بعد اكتشاف الإصابة باشر الاتحاد بتطبيق البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة وتعليمات وزارة العمل، القاضية بإغلاق مقر الاتحاد لمدة أسبوعين.

وأضاف أنه جرى التأكيد على كافة الموظفين بتطبيق الحجر المنزلي، فيما سيتم إجراء فحص فيروس كورونا لجميع الموظفين.

وكان اتحادا التايكواندو والمبارزة أعلنا في الأيام الماضية إغلاق مقرهما بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بين كوادر الاتحادين.