الرياضةرياضة محلية

إغلاق مقر اتحاد الكاراتيه أسبوعين بعد إصابة موظف بكورونا

منذ ساعتين
اتحاد الكاراتيه

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- قرر اتحاد الكاراتيه، الاثنين، إغلاق مقره لمدة أسبوعين بعد اكتشاف إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا.
وقال الاتحاد في بيان صحفي، إنه بعد اكتشاف الإصابة باشر الاتحاد بتطبيق البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة وتعليمات وزارة العمل، القاضية بإغلاق مقر الاتحاد لمدة أسبوعين.
وأضاف أنه جرى التأكيد على كافة الموظفين بتطبيق الحجر المنزلي، فيما سيتم إجراء فحص فيروس كورونا لجميع الموظفين.
وكان اتحادا التايكواندو والمبارزة أعلنا في الأيام الماضية إغلاق مقرهما بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بين كوادر الاتحادين.

مقالات ذات صلة

الجزيرة يعبر الوحدات بهدف قاتل.. وسحاب يوقف تقدم الرمثا

منذ ساعتين

“القوى” يحدد موعد بطولة الأندية ويراقب الوضع الوبائي قبل بطولة العالم

منذ ساعتين

مباراتا اليوم: معان والصريح… الحسين إربد وشباب الأردن

منذ ساعتين

كفريوبا يفاضل بين منصور وفودة.. الأهلي ينتظر رد دغلس.. ديونز يستعد للعودة للتدريبات

منذ ساعتين
انتخابات 2020
43 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock