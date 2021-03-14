عمان- الغد- قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش إغلاق مكتب أحوال وجوازات معان لمدة عشر ايام اعتبارا من صباح اليوم الاحد الموافق 14 /3 / 2021.

وقالت الدائره في بيان صحفي ان اغلاق المكتب جاء نتيجة لاصابة كافة موظفي المكتب بفايروس كورونا،

ودعت الدائره المواطنين في حالة الضروره الى مراجعة مكاتب أحوال وجوازات الكائنه في اذرح وايل والمريغه والحسينيه و الشوبك ووادي موسى والجفر لإنجاز معاملاتهم.