إغلاق منشأتين في الكرك لمخالفتهما أمر الدفاع 35

هشال العضايلة

اغلقت الاجهزة الرسمية في محافظة الكرك اليوم منشأتين لمخالفتهما أوامر الدفاع.

وقال محافظ الكرك محمد الفايز إنه تم إغلاق منشأتين لمخالفتهما أمر الدفاع رقم 35 وذلك لعدم تلقي احد العاملين لجرعتي المطعوم.

واكد بأن فرق التفتيش المشكلة من الجهات ذات العلاقة تعمل على مراقبة مدى الالتزام بأوامر الدفاع وتحرير المخالفات بحق المخالفين، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وشدد على ضرورة تقيد المواطنين بالاجراءات الصحية الوقائية من حيث ارتداء الكمامه والتباعد، وضرورة تلقي المطعوم للحفاظ على سلامتهم.

واوضح الفايز بانه تم توزيع عدد من الشباب المتطوعين على الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة للقيام بجولات توعويه حول الإجراءات الوقائيه وأوامر الدفاعد.