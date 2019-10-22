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إغلاق نفق خلدا “مؤقتًا” لتنفيذ تمرين وهمي – فيديو

منذ ساعتين
إغلاق نفق خلدا بالكامل لتنفيذ تمرين وهمي تصوير طلال غنيمات

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طلال غنيمات

عمان- أغلق المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتعاون مع مديرية الأمن العام والدفاع المدني، عصر اليوم الثلاثاء، نفق دوار خلدا بالاتجاهين أمام حركة السير من أجل تنفيذ تمرين وهمي.

وأغلق النفق لبعض الوقت قبل إعادة فتحه أمام حركة السير.

وينفذ المركز فعاليات تمارين وهمية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومختلف مؤسسات الدولة، للوقوف على مدى الجاهزية واختبار السلامة العامة في مواقع مختلفة من المملكة.

ويتضمن التمرين الذي تستمر فعالياته حتى الاربعاء المقبل، محاكاة أحداث متنوعة تحدث في مناطق ضواحي العاصمة عمان ومحافظة العقبة، والأغوار الجنوبية، ووادي الموجب، والبترا.

ويتطلب التمرين تنفيذ فعاليات تدريبية من مختلف الأجهزة والمؤسسات، اضافة إلى تواجد أمني واغلاقات وتنفيذ عمليات إنقاذ وإطلاق صافرات إنذار وعمليات اخلاء وتحريك آليات.

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