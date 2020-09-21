إغلاق هيئة الاستثمار 48 ساعة للتعقيم

عمان -الغد- أكدت هيئة الإستثمار اليوم أنه سيتم إغلاق كافة مبانيها ولمدة 48 ساعة وذلك للبدء بعمليات تعقيم شاملة لكافة مباني ومرافق هيئة الإستثمار، وسيتم العودة إلى العمل يوم الخميس الموافق 24 ايلول 2020، مع التأكيد بعدم إستقبال أي مراجعين خلال الوقت الحالي.

جاء ذلك لاحقاً لبيان هيئة الإستثمار يوم أمس والمتعلق بعدم إستقبال أي مراجعين خلال الوقت الحالي، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة كافة المراجعين ومتلقي الخدمة، ولحين الانتهاء من إجراءات التعقيم والفحص الضرورية لكافة موظفي هيئة الإستثمار بالتعاون مع لجان التقصي الوبائي، وذلك بعد إصابة أحد الموظفين العاملين بها بالوباء.

وأضاف البيان انه لن يكون هناك أي تأخير على معاملات المستثمرين والمستفيدة من قانون تشجيع الإستثمار رقم 30 لعام 2014 ، وذلك لان جميع المعاملات المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية تم تفعيل إستقبالها واخذ الإجراء عليها عن بعد وبشكل إلكتروني، ويتم إستقبال كافة المعاملات من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الإستثمار، أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي لهيئة الاستثمار (Jordan Investment Commission)، ويمكن تحميل هذا التطبيق من خلال Play Store لأنطمة Android و App Store لأنظمة IOS.

وحول آلية التقدم بطلبات المستثمرين الخاصة بالمشاريع الإستثمارية، أوضحت الهيئة أن المستثمر يستطيع بعد الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار الدخول على نافذة خدمات الهيئة عن بُعد التي تتيح له تعبئة الطلب وتقديمه مع مرفقاته بشكل إلكتروني، ويتم إرسال رسالة فورية للمستثمر لإعلامه بأنه قد تم استلام الطلب وفي الوقت نفسه إرسال رسالة إلكترونية للمدير المعني في هيئة الاستثمار تحتوي على الطلب ومرفقاته وتحتوي أيضا على رقم الطلب.

وأشارت هيئة الإستثمار أن طالب الخدمة وكافة المراجعين ومن خلال اتصالهم على الرقم الخاص بهيئة الاستثمار 065008899 يستطيعون الحصول على خدمة الرد على كافة الاستفسارات والتقدم بأي مقترحات تسهل على المستثمر، إضافة إلى أن مركز الاتصال الخاص بهيئة الاستثمار يخدم جميع المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الحكومية والخاصة وذلك من أجل سرعة تقديم المشورة والمساعدة، إضافة إلى إمكانية التواصل من خلال خدمة صوت المستثمر على هاتف رقم: 0782889999 او البريد الإلكتروني info@jic.gov.jo.