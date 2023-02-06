إغلاق وإيقاف 42 منشأة عن العمل في الزرقاء

قامت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء/ فرع الزرقاء خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية خلال الشهر الأول من العام الحالي، بإغلاق منشأتين وإيقاف 40 منشأة عن العمل، فيما انذرت551 منشأة أخرى، وفقا لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات.

وبين الدكتور مهيدات خلال رده على استفسار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن سبب الإغلاق والإيقاف والإنذارات كان مخالفة تلك المنشآت للاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة التي يتعين توافرها ومراعاتها في تلك المنشآت، لافتاً إلى أن فرق الرقابة والتفتيش للمؤسسة قامت بإتلاف كمية من المواد الغذائية المخالفة قدرت بنحو ثلاثة أطنان.

وأضاف أن فرع المؤسسة تعامل مع ما يزيد عن 28 شكوى واردة من المواطنين، حيث تم التعامل معها والتحري عن حقيقتها في الميدان.

وأكد أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في فرع الزرقاء قامت خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، بتنفيذ نحو 1260 زيارة تفتيشية نتج عنها إحالة 19 من أصحاب تلك المنشآت للمدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وأشار مهيدات، إلى أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في فرع الزرقاء نفذت خلال العام الماضي 2022 نحو 11537 زيارة تفتيشية نتج عنها إغلاق 65 منشأة وتوجيه إنذارات لـ 5248 منشأة، إضافة إلى إيقاف 585 منشأة عن العمل وإحالة 194 من أصحاب تلك المنشآت إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم .

وبين أن فرق الرقابة والتفتيش في فرع المؤسسة بالزرقاء قامت خلال العام الماضي 2022، بإتلاف كمية من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية قدرت بنحو 119طناً، إذ تعامل الفرع مع ما يزيد عن 403 شكاوى واردة من المواطنين. عمر ضمرة