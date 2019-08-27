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إغلاق وتحويلات مرورية خلال الليل على شارع الجيش

منذ 23 دقيقة
خلال الأعمال - من المصدر

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عمان- الغد- أعلنت أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير المركزية عن إجراء إغلاق وتحويلات مرورية على شارع الجيش لاستكمال الأعمال الإنشائية الجارية لمشروع الباص سريع التردد (وصلة المحطة)، لتركيب جسور مسبقة الصب على القواعد الإنشائية.

وبين مدير دائرة عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الفاعوري أن الاعمال ستكون خلال ساعات الليل من الساعة الثانية عشرة مساء غد الاربعاء ولغاية السادسة صباحا لثلاثة أيام، فيما تعود الحركة إلى وضعها الطبيعي خلال ساعات النهار.

واضاف سيتم إغلاق المقطع الممتد من جسر المحطة ولغاية جسر النشا بالاتجاهين، وتحويل السير القادم من إشارات مجمع رغدان السياحي لشارع الجيش باتجاه إشارات النشا ثم شارع الملك عبدالله الاول وصولا لإشارات المحطة والعودة لشارع الجيش، وتحويل السير القادم من اشارات المسلخ اسفل جسر المحطة باتجاه إشارات المحطة ثم الانعطاف لشارع الملك عبدالله الاول وصولا لإشارات النشأ باتجاه جسر رغدان السياحي والعودة لشارع الجيش.

وأضاف كما سيتم تحويل السير القادم من الهاشمي الشمالي باتجاه وسط البلد عبر شارع رفيفان المجالي باتجاه اشارات المحطة والعودة لشارع الملك عبدالله الاول، مشيرا إلى ان الأمانة ستقوم بالتعاون مع إدارة السير والمقاول بتأمين السلامة المرورية بالموقع، إضافة إلى تواجد أفراد إدارة السير وأعوان المرور التابعين للأمانة.

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