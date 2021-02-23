إغلاق ومخالفة 18 منشأة في عمان

عمان- الغد- قال محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب انه جرى يوم امس الاثنين مخالفة واغلاق 18 منشأة في مناطق مختلفة من العاصمة، وذلك جراء مخالفتها لاوأمر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة .

وقال محافظ العاصمة ان لجان مختصة من المحافظات والاجهزة الامنية نفذت جولات تفتيشية على المحلات حيث تبين للجان وجود هذه المنشآت المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين واغلاق المحلات وتوقيف اصحاب المقاهي التي تقدم الأرجيلة.

وأكد الشهاب ان الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.

وتاليا أسماء اصحاب المنشآت الذين تم تسجيل مخالفات أوامر الدفاع بحقهم: