إغلاق ‏صيدلية مستشفى الأمير حمزة

عمان– أوقف مستشفى الأمير حمزة تعامل المواطنين المباشر مع صيدليته كونه منطقة عزل للمصابين بالفيروس وحفاظًا على سلامة المواطن.

وأكد مدير عام المستشفى الدكتور عبد الرزاق الخشمان لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) إنه جرى، اليوم الأربعاء، إغلاق الصيدلية وايقاف التعامل المباشر معها، حيث تم التنسيق مع مجموعة الدفع الرباعي الملكي ولجنة الطوارئ في نقابة الاطباء وفزعة وطن لإيصال الأدوية لمنازل المرضى.

وأشار الدكتور الخشمان إلى أن المستشفى سيتواصل مع المواطنين عبر الهاتف ما بين الساعة ‏الثامنة وحتى الثانية ظهرا من يوم السبت وحتى الخميس من كل أسبوع لتحضير الوصفات ‏وتسليمها في اليوم الذي يليه، حيث سيستقبل اتصالات المواطنين على الأرقام التالية: 0782957599- 0795688795- 0785653924.

ونوه الدكتور الخشمان أنه جرى اليوم استقبال المكالمات وتحضير أكثر من 400 وصفة طبية لتوزيعها غدا على أصحابها بالتعاون مع الجهات المعنية.

بترا