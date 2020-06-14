إغلاق 10 مساجد في لواء دير علا بعد تسجيل إصابة بكورونا

دير علا – قال مدير أوقاف محافظة البلقاء الدكتور معاوية البطوش إن المديرية قامت بإغلاق 10 مساجد في منطقة الطوال الجنوبي بلواء دير علا، بعد اعلان الكوادر الصحية ثبوت اصابة احدى السيدات القاطنات في المنطقة بفيروس كورنا كإجراء وقائي.

واضاف البطوش في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الاحد انه تم الاكتفاء برفع الاذان في المنطقة التي سجلت فيها الاصابة لحين صدور قرار من لجنة الاوبئة بخلاف ذلك، موضحا ان المؤذن المقيم بسكن المسجد هو من يسمح له برفع الاذان فقط وكل مؤذن سكنه يبعد عن المسجد تنطبق عليه اجراءات العزل .

وعزلت الجهات المعنية المنطقة بعد تسجيل اصابة بفيروس كورونا، فيما تقوم فرق الاستقصاء الوبائي بجمع العينات للتأكد من عدم وجود اصابات اخرى.– (بترا)