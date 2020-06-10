إغلاق 10 منشآت سياحية وإنذار 31 لعدم التزامها بالتدابير الوقائية

عمان-الغد- أعلنت وزارة السياحة والاثار، اليوم الاربعاء، ان فرق التفتيش والرقابة التابعة لها وللجهات المعنية الاخرى، اغلقت للان 10 منشآت سياحية بين مطعم وفندق ،وانذرت 31 منشأة لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة ،بعد جولات ميدانية شملت 55 منشأة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم ان لجان الكشف على المنشات السياحية ،كثفت جولاتها التفتيشة ورقابية خلال اليومين الماضيين حيث جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين والذين لم يتقيدوا باجراءات وشروط المحاذير التي وضعتها وزارة السياحه والاثار، وشملت الجولات مناطق الصويفية ، ام اذينة ، عبدون، شارع المدنية المنورة، اللويبدة ، وجبل الحسين .

وتشكلت فرق الكشف على المنشآت السياحية من لجنتين تضم كل واحدة في عضويتها ممثلين عن وزارات السياحة والاثار والصحة والعمل والصناعة والتجارة ،وامانة عمان الكبرى ،والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجمعية المطاعم الاردنية ،وجمعية الفنادق الاردنية، والشرطة السياحية .

وتمثلت الملاحظات التي رصدتها فرق التفتيش بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة لتقديم خدمة الارجيلة ، وفي اماكن تحضير الطعام في بعض المنشآت ،وعدم التقييد بوجود اجهزة لقياس الحرارة ، وعدم ارتداء الكمامات والقفازات ، وعدم الالتزام بمعايير التعقيم والنظافة والتباعد الجسدي والاجتماعي ،وممارسة اعمال النوادي الليلية في بعض المنشأت.

واكدت وزارة السياحة والاثار ان فرق التفتيش والرقابة على التدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة من الوزارة والجهات الاخرى ستواصل جولاتها الميدانية على المنشآت السياحية للتأكد من التزامها بالتعليمات التي حددتها في الدليل الارشادي الذي عممته الاسبوع الماضي ،حيث سيجري وضع لاصق خاص على كل منشأة مطبقة للاجراءات وتلتزم بالدليل.

واهابت الوزارة في بيانها باصحاب المنشآت السياحية الالتزام التام والتقيد بالدليل الارشادي حفاظا على سلامة منشآتهم والعاملين فيها وزبائنهم ،والتعاون قدر الامكان في نشر الوعي باهمية الالتزام للحد من انتشار الفيروس.