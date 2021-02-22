إغلاق 11 منشأة ومخالفة 101 أخرى في عمّان

عمان- الغد- قال محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب انه جرى يوم امس اغلاق 11 منشأة في مناطق مختلفة من العاصمة، وتسجيل 101 مخالفة بحق منشآت تجارية مخالفة، وذلك جراء مخالفتها لاوأمر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

وفي التفاصيل قال المحافظ ان لجان مختصة من المحافظات والاجهزة الامنية نفذت جولات تفتيشية على المحلات حيث تبين للجان وجود هذه المنشآت المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين واغلاق المحلات وتوقيف اصحاب المقاهي التي تقدم الارجيلة.

وأكد الشهاب ان الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.

وتاليا أسماء اصحاب المنشآت الذين تم تسجيل مخالفات أوامر الدفاع بحقهم:

شركة طلة الشمالي / تقديم ارجيلة ، وشركة الكسيا لادارة الفنادق / تقديم ارجيلة , مخبز محمود عقلة الدهامشة، مفروشات خالد غنيم ، محل بيع اطارات انس بسام محمد ابو فطام ، مطبعة محمد هاني عبد الوهاب الزاغة ، جمعية مهاراتي / علي محمد ابو درويش ، مطعم سعيد صالح الحناوي ، ومركز لياقة احمد عبد السرور ، ومطعم خضير ودلق ، ومقهى المتكامل محمد بكر محمد ابو الهوى/ تقديم ارجيلة .