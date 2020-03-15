إغلاق 129 مقهى وأماكن لبيع الأراجيل لمخالفتهم قرار المنع

عمان – الغد – أغلقت أمانة عمان الكبرى أمس السبت 129 محلا من مقاه وكوفيهات وأماكن بيع الأراجيل لمخالفتهم قرار منع تقديم الأرجيلة الذي صدر عنها في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من الكورونا.

وقالت مصادر مطلعة في الأمانة لـ ” الغد” لقد جرى كذلك توجيه 48 إنذار لمنشآت أخرى خالفت القرار, وتابعت المصادر أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وكانت ” الأمانة” منعت أمس تقديم الأراجيل في المقاهي والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات بعدم توصيلها إلى المنازل وفي حال خالفت أي جهة القرار ستعرض نفسها للمساءلة والإجراءات القانونية المتبعة .

وأعلنت لكافة أصحاب المحلات التجارية والمولات إتخاذ الاجراءات الوقائية من تأمين معقمات أيدي في كافة مداخل المنشآت التجارية ، وتعقيم الأسطح والارضيات ومماسك الأدراج الكهربائية والعربات ودورات المياه باستمرار ، والتأكد من التزام المطاعم باتباع أساسيات الصحة والسلامة الغذائية ، وتأمين الملابس الوقائية للعمال .

وأكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة في تصريح صحفي في القرار أن هذه الاجراءات الوقائية تأتي لتجنب أسباب العدوى بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) وفي ضوء الأوضاع الصحية الراهنة وما تقتضيه من قرارات حازمة تحقيقاً للمصلحة الوطنية.