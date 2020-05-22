إغلاق 133 محلا تجاريا في البلقاء خلال شهر رمضان

السلط – أغلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البلقاء 133 محلا تجاريا وحررت 176 مخالفة وانذرت 784 محلا بسبب وجود سلبيات تشكل خطورة على صحة وسلامة المواطنين ولعدم الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال مدير المديرية الدكتور وائل العزب، ان الكوادر الرقابية الصحية بالمديرية وبالتعاون مع لجنة السلامة العامة نفذت 2422 زيارة وكشف على المحال التجارية المختلفة بجميع مناطق محافظة البلقاء خلال شهر رمضان، واتلفت 1282 كيلوغراما من اللحوم والمواد الغذائية و1487 لترا من العصائر والالبان المنتهية وغير الصالحة للاستهلاك البشري، مؤكدا ان عمليات الضبط والائتلافات الكبيرة تأتي ضمن الحملة المكثفة التي اطلقتها مديرية الشؤون الصحية بالبلقاء منذ بداية الشهر الفضيل ومن خلال كوادرها الرقابية بكافة مناطق المحافظة والتي تعمل على مدار الساعة المسموح فيها بالتنقل لضمان وصول غذاء سليم ونظيف للمواطنين.

وبين العزب، ان مديرية الشؤون الصحية في البلقاء ستواصل الاستعداد والجاهزية خلال عطلة عيد الفطر للتعامل مع اية مستجدات صحية بمجال الصحة العامة او جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم اعداد فرق للطوارئ والتقصي والوبائي ستفعل في حال الحاجة لها.

وقال العزب، ان المستشفيات في المحافظة في كامل الجاهزية لأي حالات تحتاج مراجعة اقسام الاسعاف والطوارئ ومختلف الاقسام، حيث تم وضع برنامج مناوبات لكافة الاقسام بجميع المستشفيات وتزويدها بكافة الادوية والمعدات الطبية الازمة خلال عطلة العيد.

–(بترا)