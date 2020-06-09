إغلاق 1400 منشأة لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة والوقاية الصحية

عمان -الغد- واصلت فرق الرقابة الموحدة على المنشآت جولاتها الميدانية للتأكد من التزامها باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية لمواجهة وباء كورونا وبما يعزز منظومة الحماية وضمان سلامة المواطنين وسير عمل مختلف الأنشطة كما خطط له .

ويضم فريق الرقابة الموحدة الذي يقوم بجولاته الميداينة في كافة المحافظات ممثلين عن وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وأمانة عمان والبلديات بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الداخلية والادارة المحلية .

وقد بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها خلال شهر ونصف حوالي 82 ألف منشأة وتم اغلاق أكثر من 1400 منشأة لعدم التزامها باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية .

وقد نفذت فرق الرقابة المشتركة جولات مكثفة اليوم الثلاثاء في محافظات العاصمة والزرقاء واربد والبلقاء سيتبعها جولات مماثلة على باقي المحافظات وبشكل مستمر واستهدفت التأكد من التزام المنشأت باجراءات السلامة العامة بخاصة استخدام أجهزة السلامة كالكمامات والقفازات وتوفير مستلزمات التعقيم ومراعاة التباعد بين الزبائن .

وقد وجهت الفرق الرقابية المشتركة أصحاب المنشآت لأهمية الاستمرار بتطبيق اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المنشآت المخالفة من تحرير للمخالفات واغلاق بعضها ووجهت فرق الرقابة الشكر للمنشآت الملتزمة بالاجراءات .

وستتواجد الفرق الرقابية في الميدان بصورة دائمة ومستمرة للتحقق من التزام المنشآت بالتشريعات النافذة واوامر الدفاع النافذة لاسيما امر الدفاع رقم (11) منعا لانتشار فايروس كورونا وحماية المنشآت والمزودين والمستهلكين.

واتضح من خلال الجولات التي تمت في محافظات عمان واربد والزرقاء والسلط التزام غالبية المنشآت باجراءات السلامة العامة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة فيما تم اغلاق عدد من المنشآت ومخالفتها لعدم التزامها بتلك الاجراءات .

وأكدت فرق الرقابة أهمية تعاون الجميع والالتزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين والمنشآت للمحافظة على المنجزات التي تحققت على صعيد مواجهة وباء كورونا وكذلك ضمان استمرارية عمل غالبية القطاعات بعد وصول الأردن لمرحلة الخطورة المعتدلة.

وجاء توحيد الجهد الرقابي بين الوزارات والجهات المعنية بهدف تسهيل الاجراءات وعدم ارباك المنشآت من خلال تعدد الجهات والجولات الرقابية بهذا الشأن.