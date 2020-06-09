إغلاق 1400 منشأة مخالفة

عمان- الغد- قامت وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع كافة البلديات في المملكة، بتشكيل فرق تفتيش خاصة بها للقيام بمهام الرقابة على الأسواق بالإضافة للتوعية بأنظمة السلامة العامة.

وشارك 956 مفتشاً من بلديات المملكة في عمليات الرقابة والتفتيش من أصل 2345 مفتشاً من وزارات؛ الصناعة والتجارة، السياحة، البيئة، الزراعة، العمل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ومؤسسة الغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وأمانة عمان الكبرى بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية.

وجاءت عمليات الرقابة والتفتيش على ثلاث مراحل وكما يلي: *المرحلة الأولى: وشملت توعية المحلات التجارية التي سمح لها بالعمل في تلك المرحلة بوضع الكمامات، وارتداء القفازات، والتباعد الجسدي، والاشتراك بالضمان الاجتماعي، وإنشاء المحافظ الإلكترونية، والمرحلة الثانية: في شهر رمضان وتم التركيز خلالها على الاشتراطات الصحية:- وضع الكمامات، وارتداء القفازات، والتباعد الجسدي، والأسعار. وتم خلال المرحلتين الأولى والثانية زيارة حوالي 20 ألف منشأة.

وتمثل المرحلة الثالثة مرحلة الإجراءات الرادعة التي تراوحت بين الإنذارات والمخالفات والاعلانات. وكانت نتائج عمل مفتشي البلديات فقط كما يلي:

عدد الزيارات: 23310

عدد المخالفات: 3519

عدد الانذارات: 2744

عدد الاغلاقات: 671

وتجاوز عدد الإغلاقات لجميع فرق التفتيش 1400 منشأة.