إغلاق 21 منشأة سياحية وجولات مكثفة لمراقبة الالتزام

عمان- الغد- قالت وزارة السياحة والآثار ان فرق التفتيش والرقابة التابعة لها وللجهات المعنية الأخرى، قامت بإغلاق 21 منشأة سياحية خلال شهر كانون الثاني الماضي ولغاية الثاني والعشرين من شباط الحالي، وذلك لعدم الالتزام بأوامر الدفاع والتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

وأضافت انه تم خلال ذات الفترة تحرير مخالفات وإنذارات لـ102 منشأة سياحية، وتنبيه 245 منشأة أخرى، بالإضافة لمخالفة 42 شخصا.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أمس، استمرارها بالتشدد في تطبيق اوامر الدفاع والتعليمات الصادرة عنها، ومراقبة مدى تنفيذها والتقيد بها من قبل المنشآت السياحية، وكذلك تكثيف جولاتها التفتيشية على المنشآت ومرتاديها للتأكد من التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة.

وأشارت إلى أنه على ضوء الاجتماع التنسيقي بين وزير السياحة والآثار ووزير الداخلية، الذي جاء للتأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك لتشديد الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وزيادة اعداد اللجان التفتيشية، وعدم التهاون مع المخالفين لأوامر الدفاع، كثفت الوزارة جولاتها التفتيشية والرقابية، وقامت بـ2012 جولة تفتيشية خلال شهر كانون الثاني وشباط الحالي على المنشآت السياحية، شملت العاصمة عمان ومحافظات المملكة كافة.

وأكدت الوزارة اتخاذها المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بإجراءات وشروط المحاذير التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته، والتي قد تصل الى الاغلاقات والغرامات المالية، مبينة التزام 1179 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.