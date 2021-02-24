إغلاق 221 منشأة منذ بداية العام لعدم توفر الاشتراطات الصحية

عمان – نفذت دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى منذ بدء العام 25468 زيارة، جرى خلالها إغلاق 221 منشأة لعدم توفر الاشتراطات صحية، ومخالفة 3151 مواطنا لعدم الالتزام بأوامر الدفاع.

وقالت الأمانة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنها وجهت 3050 مخالفة للمنشآت لعدم توفر الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى إغلاق ومخالفة 274 منشأة خالفت أوامر الدفاع.