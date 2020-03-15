إغلاق 24 حديقة في إربد لمدة أسبوعين بسبب كورونا

احمد التميمي

اربد – أعلن رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني إغلاق 24 حديقة ومكتبة في مدينة اربد لمدة أسبوعين لمنع التجمعات وخصوصا وان تلك الحدائق يؤمها 10 آلاف مواطن يومي.

وقال بني هاني لـ “الغد” انه سيتم استغلال فترة الإغلاق لغاية عمل الصيانة لتلك الحدائق وإعادة تأهيل الألعاب الموجودة في الحدائق حفاظا على سلامة مرتاديها خلال فصل الصيف.

وأشار إلى أن البلدية ستقوم خلال الفترة المقبلة بعمليات رش وتعقيم لجميع الحدائق العامة والمكتبات.

وعلى صعيد متصل، أكد بني هاني ان البلدية لن تعلق جلسات المجلس البلدية في الوقت الحالي، الا انها ستقلصها في ظل وجود معاملات للمواطنين.

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