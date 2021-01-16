إغلاق 2446 منشأة ومخالفة 4650 مواطنا

عمان–الغد- جرت مخالفة واغلاق حوالي 2446 منشأة من مختلف القطاعات فيما تم تحرير مخالفات بحق 4650 مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال الفترة 25/10/2020-15/1/2021 في مختلف مناطق المملكة، ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم السبت باعتبارها الجهة المنسقة لعمل الجهات الرقابية بموجب أمر الدفاع 20.

واستنادا الى البيانات، أغلقت الجهات الرقابية 1726سوبر ماركت ومحل بيع مواد تموينية وخضار و130 مطعما وكوفي شوب و284 محل بيع أجهزة كهربائية ومعدات منزلية و42مخبزا و45 محل ألبسة و3 مقالع واغلاق منشآت أخرى في قطاعات متعددة.

وقد نفذت الجهات الرقابية 800 زيارة لمنشآت يوم أمس الجمعة بعد رفع الحظر وتم مخالفة 58 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الوزارات والجهات الحكومية المكلفة بالتفتيش على المنشآت والأفراد لمتابعة الالتزام بأمر الدفاع 20 حملاتها المكثفة على الأفراد والمنشآت لضمان التقيد بمتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية وذلك بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي وعدم الاكتظاظ لمواجهة وباء كورونا.

وقد نفذت الجهات الرقابة المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20 فيما يخص متابعة مدى التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية وتشمل 13 وزارة وجهة حكومية حوالي169500 الف زيارة لمنشآت مختلفة وذلك بعد صدور أمر الدفاع.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الرقابية مستمرة بعمليات الرقابة على المنشآت والأفراد في كافة المحافظات للتأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة العامة وأخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين حيث ستكون هنالك رقابة مشددة أيضا يوم الجمعة.

وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأمر الدفاع 20 الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وتشمل المنشآت التي تتم زيارتها قطاعات تجارية وصناعية كالمواد الغذائية والمولات ومطاعم ومحلات حلويات ومنشآت سياحية ومحطات محروقات وغيرها.