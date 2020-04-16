إغلاق 26 محلا مخالفا في الطفيلة

فيصل القطامين

الطفيلة- أكد مدير الصناعة والتجارة والتموين في الطفيلة حسن الربابعة أن المديرية ومن خلال جولاتها الرقابية على الأسواق أغلقت منذ بداية تنفيذ أمر الدفاع 26 محلا تجاريا من المحال التي شملها أمر الدفاع بالإغلاق، بالإضافة إلى توجيه نحو 30 مخالفة لمحلات.

وبين الربابعة أن فرق وكوادر الصناعة والتجارة في المديرية ومن خلال التنسيق والتعاون مع لجان السلامة العامة والبلديات في الطفيلة والحسا وبصيرا والحكام الإداريين فيها تجري مراقبة على المحلات التي منع أمر الدفاع فتحها لمنعها من مزاولة العمل فيما الرقابة على محلات وتلك المحلات بيع الخضار ونتافات الدواجن ومحلات والمواد التموينية والغذائية التي لا تلتزم بالأسعار وسقوفها المعلنة من قبل الحكومة، وتحقيق الشروط الصحية.

وبين أن المديرية تلقت نحو 85 شكوى متعلقة بمخالفات بعدم إعلان السقوف السعرية وعدم إعلان قائمة الأسعار ورفع الأسعار، مؤكدا أن كافة المواد والسلع الغذائية والأساسية متوفرة بكميات كافية في الأسواق.