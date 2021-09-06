إغلاق 3 شركات تخليص لعدم التزامها بأوامر الدفاع بالعقبة

العقبة – أغلقت الأجهزة الأمنية المعنية في محافظة العقبة، الاثنين، ثلاث شركات تخليص وحررت مخالفة لأخرى بسبب عدم التزام العاملين فيها بتلقي لقاح كورونا وارتداء الكمامات.

وأكد محافظ العقبة محمد الرفايعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه لا تهاون في تطبيق أوامر الدفاع وأن لجان الرقابة والتفتيش في المحافظة تنفذ حملات على مدار الساعة لهذه الغاية.

يذكر أن محافظ العقبة أغلق الأسبوع الماضي خمس منشآت تجارية لمخالفتها أوامر الدفاع.