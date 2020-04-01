إغلاق 3 محال تجارية مخالفة في إربد

إربد- أغلقت مديرية الصناعة والتجارة في محافظة اربد اليوم الأربعاء، ثلاثة محال تجارية مخالفة.

وقال مدير المديرية عبد الحليم الجمرة لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، إن المحال المغلقة شملت نتافات الدجاج تبيع بأعلى من السعر المحدد، ومخبزا يبيع الخبز بالرغيف لا بالكيلو، ومطعما للمعجنات خالف تعليمات الإغلاق.

وبين أن مراقبي المديرية حرروا أيضا ست مخالفات لمحال أخرى، منها مخالفتان لمخبز ومحل خضار يبيعان بأعلى من السقوف السعرية المحددة، وأربع مخالفات لأخرى تعمدت عدم اعلان الأسعار. وأكد توافر مختلف المواد الغذائية والتموينية في عموم محافظة اربد، لافتا إلى أن كمية الخضار والفواكه التي وردت اليوم لسوق اربد المركزي، بلغت نحو 580 طناً وبما يزيد عن حاجة الاستهلاك.

بترا