إغلاق 3 محال تجارية ومخالفة 9 أخرى في إربد

اربد – اغلقت كوادر الرقابة في مديرية صناعة وتجارة اربد اليوم الخميس، ثلاثة محلات تجارية خالفت قرار اغلاقها بموجب قانون الدفاع ، وفق مدير المديرية عبد الحليم الجمره .

وقال الجمره إن المحال المغلقة شملت محمصين ومحلاً للمعجنات لا يسمح بعملها في ظل اوامر قانون الدفاع.

وبين انه تم توجيه 9 مخالفات لمحلات تجارية منها اربع مخالفات تتصل بزيادة اسعار سلع الخضار والدواجن وبيض المائدة ، وثلاث مخالفات لمحال اخرى لعدم اعلانها لقائمة الاسعار.

واشار الى توجيه مخالفتين لمحلين احداهما لاعاقة عمل موظفي المديرية ، والأخرى لعدم ابراز فواتير البيع .

واكد الجمره توافر جميع السلع الغذائية والتموينية في مختلف مناطق محافظة اربد حيث لوحظ زيادة اعداد المتسوقين اليوم خاصة على المخابز نظرا لقرار حظر التجوال الشامل الذي سيستمر لليومين المقبلين، لافتا الى توريد نحو 605 اطنان من الخضار والفواكه الى سوق اربد المركزي .-(بترا)