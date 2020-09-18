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إغلاق 3 محال ومخالفة 13 مواطنا لمخالفتهم أمر الدفاع في مأدبا

منذ 19 دقيقة
إغلاق محلات بعمان
إغلاق بالشمع الأحمر

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مأدبا – قال مساعد محافظ مأدبا رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، الدكتور راكان العدوان، ان اللجنة أغلقت 3 محال تجارية لمخالفتهم امر الدفاع رقم 11.
وأضاف العدوان، ان اللجنة قامت كذلك بمخالفة 13 مواطنا بسبب عدم إرتدائهم الكمامات داخل المحال التجارية.
واكد إستمرار اللجنة بجولاتها للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بشروط السلامة العامة وتطبيق أمر الدفاع 11 حفاظا على سلامة المواطنين من فيروس كورونا.–(بترا)

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