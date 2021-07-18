إغلاق 3 مطاعم ومقاه في عمان لمخالفتها الإجراءات الصحية

عمان-الغد- أغلقت وزارة الصحة، اليوم الأحد، 3 مطاعم ومقاه في عمان، لمخالفتها الإجراءات الصحية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا، بسبب عدم الالتزام بقواعد السلامة بالتباعد حسب أمر الدفاع، ووجود أطفال قصّر تحت السن القانوني، وتقديم الأراجيل داخل المنشأة.

وبينت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن الإغلاق جاء بموجب الصلاحيات المخولة إليها في قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديلاته، والذي يحظر التدخين بأشكاله كافة، في الأماكن العامة المغلقة، والالتزام بإجراءات السلامة العامة داخل المنشآت، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، لحين صدور قرار المحكمة وتصويب الأوضاع.