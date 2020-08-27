إغلاق 3400 منشأة ومخالفة 230 مواطنا

عمان – الغد- دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين / رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج والتوريد الدكتور طارق الحموري المواطنين للإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة بأمر الدفاع رقم 11 واجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية المتمثلة بارتداء الكمامات للعاملين لديها ومرتاديها ومراعاة التباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات.

وقال د. الحموري في تصريح صحفي اليوم الخميس ” تتوفر العديد من قنوات التواصل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى لغرض تمرير الشكاوى والابلاغ عن المخالفات لإجراءات السلامة العامة حيث أن أعمال الرقابة مناطة بالعديد من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة”

وبالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بإمكان المواطنين الابلاغ عن تلك المخالفات والقضايا المتعلقة بالأسواق على هاتف رقم 5661176/06 قفز الكتروني من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة ليلا اضافة الى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وقال د. الحموري “تواصل فرق الرقابة المشتركة على المنشآت في مختلف مناطق المملكة أعمالها الميدانية للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وأمر الدفاع 11 بما يعزز الجهود المبذولة للتصدي لوباء كورونا”.

وأظهر تقرير الرصد اليومي الذي تعده وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة أن فرق الرقابة المشتركة أغلقت أكثر من 3400 منشأة وحررت 3600 مخالفة منذ بدء اجراءات فرض الحظر في اذار الماضي وحتى يوم أمس الأربعاء لعدم التزامها بأحكام التشريعات وأمر الدفاع 11 ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية.

وتجاوز عدد المنشآت التي تمت زيارتها في مختلف مناطق المملكة 145ألف منشأة.

وفي سياق متصل بلغ عدد المواطنين الذين تمت مخالفتهم لعدم الالتزام بأمر الدفاع المشار اليه 230 مواطنا في مختلف المحافظات.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وجه فرق الرقابة المعنية والتي يزيد عدد أعضاء كوادرها عن 2400 مراقب من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة للاستمرار بعمليات الرقابة المكثفة على مختلف المنشآت في جميع المحافظات ومتابعة مدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بخاصة ارتداء الكمامات.

وأكد د. الحموري أهمية توثيق عمليات اغلاق المنشآت المخالفة قدر المستطاع من باب الشفافية والموضوعية في تطبيق امر الدفاع والتشريعات ذات العلاقة وكذلك ضرورة توجيه أصحاب المنشآت والعاملين فيها للالتزام الكامل بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بما يعزز الجهود المبذولة لمواجهة وباء كورونا.

ودعا د. الحموري مجددا الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص من غرفة صناعة وتجارة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة بإنجاح الجهد الوطني لمواجهة الوباء من خلال توجيه منتسبيها للالتزام بأمر الدفاع واجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية الأمر الذي يحقق الصالح العام ويحول دون اتخاذ اجراءات قاسية في حال ارتفاع عدد الاصابات بالفايروس.

ومنذ الأسبوع الماضي بدأت فرق الرقابة بتحرير مخالفات بحق مواطنين لمخالفتهم أمر الدفاع المشار إليه وعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة.

وأكد د. الحموري أهمية التزام المواطنين ومرتادي المحلات التجارية والمنشآت بالتباعد وارتداء الكمامات وإجراءات السلامة العامة حيث أن عمليات الرقابة التي تقوم بها كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية تشمل متابعة الالتزام بالتباعد بين مرتادي المنشآت وتوفير مستلزمات السلامة العامة بخاصة ارتداء الكمامات.

وتتولى عمليات الرقابة لجان مختصة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والادارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية اضافة الى جولات خاصة تقوم بها العديد من تلك الجهات.