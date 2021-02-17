إغلاق 365 وإيقاف 1711 منشأة غذائية في المملكة خلال عام 2020

عمان- الغد- كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الاستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات عن تنفيذ فرق الرقابة والتفتيش على الغذاء ومن خلال مختلف فروع المؤسسة لنحو ٣٩٠٧٥ زيارة رقابية للكشف على المنشآت الغذائية في المملكة خلال العام الماضي ٢٠٢٠.

وأوضح مهيدات أن الحملات التفتيشية نتج عنها جملة من الاجراءات المشددة استنادا إلى قانون الغذاء شملت تحرير ١٨٤٧٣ انذارا لمنشآت غذائية رصد فيها نواقص صحية وإيقاف ١٧١١ منشأة ايقافا مؤقتا لحين تصويب السلبيات وإغلاق ٣٦٥ منشأة لارتكابها مخالفات حرجة إضافة إلى إحالة ٤٩٢ منشأة الي القضاء.

ولمنع تداول أي مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة من قبل المؤسسة، أشار مهيدات إلى أن المؤسسه أتلفت نحو2095.639 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري بدت عليها علامات الفساد بالفحص الحسي الظاهري أولا، ومن ثم رسوب عيناتها بالفحص المخبري.

هذا وأشار مهيدات الى أن فرق الرقابة في مديرية المناطق تعاملت مع ٣٣٣٦ شكوى وملاحظة تتعلق بسلامة الغذاء سجلها المواطنين عبر قنوات التواصل الرسمية المعلن عنها من قبل المؤسسة بشكل مستمر .

إلى ذلك أضاف مهيدات أن جهود المؤسسة النوعية في عمليات المتابعة والرقابة المستمرة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة تأتي لضمان إلتزام متداولي الغذاء والمنشآت الغذائية بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة ومما يسهم في ضمان جودة وسلامة الغذاء على امتداد سلسلة التداول وحماية صحة المواطنين.

هذا وتدعو المؤسسة العامة للغذاء والدواء الاخوة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى او ملاحظة وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال منصة بخدمتكم وخط الشكاوى المجاني ١١٧١١٤ و البريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ٠٧٩٥٦٣٢٠٠٠