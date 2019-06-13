إغلاق 43 منشأة غذائية برمضان والعيد لوجود “سلبيات حرجة”

عمان- الغد- نفذت المؤسسة العامة للغذاء والدواء منذ بداية شهر رمضان ولغاية آخر يوم من أيام عيد الفطر المبارك 9906 جولة تفتيشية، بزيادة 20 % عن الأعوام السابقة.

وقالت الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة هيام الدباس، إن هذه الجولات نتج عنها إغلاق 43 منشأة غذائية مختلفة لوجود سلبيات حرجة، كما تم ايقاف 264 منشأة غذائية عن العمل بشكل جزئي لوجود سلبيات متوسطة الخطورة في بعض أجزاء المؤسسات الغذائية وبتراجع ما نسبته 30% بالنسبة للايقاف والاغلاق والتحويل الى الادعاء العام.

وعزت المؤسسة هذه النسبة نتيجة لبرامج التوعية والتثقيف للعاملين في مجال اعداد وتقديم الطعام وتقيد اصحاب العلاقة بالاشتراطات الصحية وبرامج الرقابة الذاتية التي اعتمدتها المؤسسة من قبل اصحاب العلاقة.

كما تم اتلاف مواد غذائية صلبة تتمثل في لحوم وأسماك معروضة في ثلاجات درجة حرارتها أعلى من الحد المطلوب لحفظ هذه المواد وكذلك معلبات وشوكولاته معروضة خارج الأماكن المعدة لحفظها واخرى منتهية الصلاحية وبما مجموعة 118357 كغم، علماً بأن هذه الكمية تشكل نسبة أقل من 1% من مجموع المواد الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً ، كما تم اتلاف (17670) لتراً من العصائر المعروضة على الارصفة وفي الطرق العامة والتي لا تحمل بطاقات بيان وغير معروفة المصدر.

كما نتج عن هذه الجولات التفتيشية توجيه (4951) انذاراً لبعض المنشآت الغذائية لوجود سلبيات منخفظة الخطورة و تم تحويل (149) منشآت غذائية للادعاء العام لارتكابهم مخالفات صحية تتمثل في عدم توفير الترخيص الصحي والمهني وتداولهم بمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري واخرى منتهية الصلاحية وكذلك عرضهم لبعض المواد الغذائية خارج الاماكن المخصصة لها.

كما تم سحب (543) عينة غذائية مختلفة للتأكد من صلاحية جميع المواد الغذائية ومطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية بحسب برنامج الرصد الذي اعدته المؤسسة لهذه الغاية.

كما تم توزيع بروشورات توعوية وتثقيف على جميع المؤسسات الغذائية والمدارس ودور رعاية الايتام والمسنين بعدد يصل الى حوالي 150 الف بروشور.

هذا وتهيب المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالمواطنين الكرام بعدم التردد للتواصل في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة تخص المنشآت الغذائية أو الاغذية على كافة وسائل التواصل وخصوصاً الرقم المجاني (117114) ورقم الواتساب (0795632000).