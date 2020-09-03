إغلاق 46 منشأة سياحية وإنذار ومخالفة 787 أخرى

عمان-الغد- اعلنت وزارة السياحة والاثار اليوم الخميس ان فرق التفتيش والرقابة التابعة لها، وللجهات المعنية الاخرى، اغلقت 46 منشأة سياحية بين مطعم وفندق، وحررت مخالفات وانذارات ل 787 اخرى خلال 4 شهور ،وذلك لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته اليوم ان لجان الكشف على المنشآت السياحية ،كثفت جولاتها التفتيشة والرقابية خلال الفترة ما بين 20 نيسان الى 31 آب الماضي ، حيث جرى القيام ب 1502 جولة تفتيشية ، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين والذين لم يتقيدوا بإجراءات وشروط المحاذير التي وضعتها وزارة السياحة والآثار ،ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته ،وشملت الجولات العاصمة عمان ومحافظات المملكة كافة .

واضافت الوزارة في بيانها ان لجان الكشف والتفتيش قامت بزيارة 344 منشأة سياحية بين مطعم وفندق مشاركة في برنامج ” اردننا جنة ” للسياحة الداخلية ،والذي يواصل موسمه الثاني تحت شعار ” اردننا بخير ” للتأكد من التزامها بتدبير الوقاية والسلامة العامة ، حيث جرى اغلاق منشأتين منها ، وحررت تنبيهات وانذارات ل 127 منشأة لتصويب اوضاعها .

وتشكلت فرق الكشف على المنشآت السياحية من 15 لجنة ضمت كل واحدة منها ممثلين عن وزارات السياحة والاثار ،والصحة والعمل ،والصناعة والتجارة ،وامانة عمان الكبرى ،والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ،وجمعية المطاعم الاردنية ،وجمعية الفنادق الاردنية ، والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة .