إغلاق 47 محلا تجاريا لعدم الإلتزام بالسقوف السعرية

طارق الدعجة

عمان – في ضؤ الجولات الرقابية التي تمت لمتابعة قرار تحديد سقوف سعرية لبعض السلع فقد تم إغلاق 47 محلا تجاريا في مختلف المحافظات وذلك لعدم التزامها بالسقوف السعرية المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشملت الدجاج وعدد من أصناف الخضار.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن الوزارة تواصل فرض رقابة مكثفة على المحلات التجارية في مختلف المحافظات لضمان وفرة السلع واستقرار أسعارها والتأكد من التزام التجار بالقرارات الصادة عن الوزارة والمتضمنة تحديد سقوف سعرية لبعض السلع.

وأوضح أن غرفة الطورايء في الوزارة ومديريات الصناعة والتجارة في المحافظات تلقت خلال يومين 2500 اتصالا هاتفيا من قبل مواطنين في عمان ومختلف المحافظات حول أسعار بعض السلع وكذلك للاستفسار عن القطاعات المستثناة من قرار التعطيل .

وأشار د. الحموري الى انه ومن خلال الجولات الميدانية التي واصل القيام بها اليوم الخميس وشملت عددا من الأسواق فقد تبين التزام غالبية التجار بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة لبعض السلع وأن كافة المواد التموينية متوفرة بكميات كبيرة كالمعتاد.

وقال أن الاسعار بشكل عام مستقرة وسيتم التدخل مباشرة في حال حدثت ارتفاعات غير مبررة على أسعار أي من السلع لضبط أسعارها وذلك بتحديد سقوف سعرية استنادا الى المادة 7 من قانون الصناعة و التجارة .

وتابع الوزير عمليات الرقابة مباشرة التي يقوم مراقبو الاسواق على المحلات التجاري واطمان على وفرة السلع مع التأكيد على الالتزام بقانون الصناعةو التجارة والقرارات الصادرة بموجبة .

ودعا د. الحموري المواطنين مجددا للتعاون مع الوزارة وذلك بالابلاغ عن أي اختلالات في السوق المحلي وخاصة ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه وعدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة لبعض السلع.

وتتلقى الوزاة الشكاوى والملاحظات على هواتف غرفة الطواريء رقم ( 5663758/06) و ( 56042947/06) وذلك على مدار الساعة.

وجدد وزير الصناعة والتجارة والتموين شكره مجددا للقطاعين التجاري والصناعي على الدور الكبير الذين يقومان به لتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع بخاصة الغذائية منها .