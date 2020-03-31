إغلاق 5 محال تجارية منها 3 مخابز تبيع الخبز بـ”الرغيف” في إربد

إربد – اغلقت مديرية الصناعة والتجارة في محافظة إربد اليوم الثلاثاء 5 محلات تجارية منها ثلاثة مخابز تبيع الخبز بالرغيف وليس بالكيلو، ومطعمان يبيعان المعجنات بما يخالف اوامر الاغلاق، وفق مدير المديرية عبد الحليم الجمرة .

وقال الجمرة لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان مراقبي المديرية حرروا ايضا 11 مخالفة منها 4 مخالفات لمحال خضار وفواكه ومخبز لتعمدها زيادة الاسعار، و7 مخالفات لمحال خضار لعدم إعلانها الاسعار .

وبين ان المديرية تواصل بالتعاون مع محافظة إربد والاجهزة الامنية الإشراف على توزيع كميات الخضار والفواكه الواردة الى سوق إربد المركزي على تجار التجزئة والتي بلغت اليوم الثلاثاء اكثر من 500 طن، وبما يتناسب مع السقوف السعرية المحددة ويسمح بهامش ربحي للتجار.

واكد مدير الصناعة والتجارة، ان جميع المواد الغذائية والتموينية متوافرة في اسواق اربد وألويتها ، لافتا الى حرص المديرية على تزويد قرى إربد المعزولة باحتياجاتها اليومية بالتنسيق مع الجهات المعنية .–(بترا)