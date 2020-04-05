إغلاق 5 مخابز في مادبا لم يحصل عمالها على تصاريح

أحمد الشوابكة

مادبا – أغلقت الجهات المختصة في محافظة مادبا في عدة مناطق ، ذلك لعدم حصول أصحابها والعاملين فيها لتصاريح اكترونيا ، فيما لم يحصل زهاء 16 مخبزا على تصاريح تخولهم العمل لانتاج مادة الخبر في ظل الحظر التجول الذي فرضته الحكومة للتصدي ومنع انتشار فايروس الكورونا

وشكوى عدد من المواطنين الساكنين في مناطق عدة في محافظة مادبا وبخاصة المناطق البعيدة عن مركز المحافظة من عدم وجود مادة الخبز ، رغم وجود مخابز فيها لانتاج مادة الخبز ، إلا أن أصحاب والعاملين في هذه المخابز لم يحصلوا على تصاريح اكترونيا تخولهم لفتح مخابز هم وتوفير مادة الخبر.

في سياق متصل ، أكد مدير صناعة وتجارة وتموين مادبا المهندس أسامة المغايرة أنه تم إغلاق ثلاثة محال اخترق الحظر التجول ،و غير متاح لها أن تفتح في ظل حظر التجول ، وتم تحرير مخالفتين المحال