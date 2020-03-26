إغلاق 50 محالا تجاريا رفع أصحابها الأسعار

عمان– قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة و التموين ينال البرماوي أن الوزارة أغلقت 50 محلا تجارية خلال اليوم ويوم أمس وذلك لرفعها أسعار بعض المواد التموينية والخضار وعدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة من قبلها .

وأضاف البرماوي في تصريح صحفي أنه تم اغلاق تلك المحلات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والحكام الاداريين في المحافظات مشيرا الى استمرارعمليات الرقابة المكثفة على المحلات التجارية ومحلات بيع الخضار للتأكد من وفرة الكميات والتزام التجار بالاسعار وخاصة السقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة .

وقال أنه تم أيضا تحرير مخالفات بحق المحال التجارية التي خالفت السقوف السعرية في كافة المحافظات مؤكدأ أهمية المحافظة على استقرار الأسعار وعدم استغلال الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات التي نصت عليها القوانين الناظمة للسوق .

وأضاف أن الوزارة تتابع أسعار المواد التموينية وستقوم بتحديد سقوف سعرية للسلع التي يتبين ارتفاع غير مبررة على أسعارها مشيرا الى أن غالبية التجارة ملتزمون بالمحافظة على استقرار الأسعار لكن هنالك قلة من تعمدت زيادة الأسعار والمبالغة فيها.

وقال البرماوي أن مخزون المملكة من كافة المواد التموينية آمن ومريح ويتجاوز الحدود الآمنة لكل سلعة.

ودعا المواطنين للتعاون مع الوزارة والابلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالسوق وذلك على هواتف الشكاوى المخصصة لغرفة الطورايء التي أنشأتها الوزارة منذ الأسبوع الماضي .