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إغلاق 553 محلا مخالفا في عمان

منذ 16 دقيقة

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عمان- الغد- أغلق محافظ العاصمة 11 محلا في العاصمة عمان لقيامها بممارسة أعمالها بدون تراخيص.

من جهة أخرى بلغ عدد المحلات التي أغلقتها أمانة عمان الكبرى لمخالفتها القرارات الحكومية في مواجهة “كورونا” والتي صدرت الأحد الماضي، 542 محلا.

من جهته، قال المدير التنفيذي للبيئة في امانة عمان الكبرى م. محمد الطيطي لـ”الغد” إن أكثر من 4 آلاف عامل وطن يعملون حاليا في الميدان لخدمة المدينة في هذه الظروف الاستثنائية التي تواجه المملكة في ظل أزمة كورونا.

وأضاف الطيطي أن العمال يقومون بجمع النفايات ونقلها إلى المكبات ملتزمين باشتراطات الصحة العامة والتعليمات الصحية التي تصدر عن الجهات المسؤولة في مواجهة كورونا.

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