إغلاق 6 محلات تجارية خالفت شروط السلامة ورفعت الأسعار في العقبة

العقبة – أمين المعايطة- أغلقت مديرية صناعة وتجارة العقبة اليوم الأربعاء، ستة محلات تجارية، خالفت شروط الصحة والسلامة العامة، ولم تظهر أسعار السلع المباعة فيها.

وبين مدير صناعة وتجارة العقبة، إبراهيم الحوامدة، أن الخضار والفواكه والخبز والمحروقات والدواجن بأنواعها واللحوم وبيض المائدة متوفرة بشكل يومي بمختلف أسواق المحافظة، مؤكداً أن السلع المذكورة، تباع ضمن السقوف السعريّة وأنّ المخزون المتوفر منها يكفي حاجة المواطنين.-(بترا)