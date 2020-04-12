إغلاق 7 محلات تجارية في الزرقاء لمخالفتها قرار الحظر

الزرقاء- أغلفت مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء عماد البزور، اليوم الأحد، سبعة محلات تجارية خالفت قرار الحظر المعمول به ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية، عماد البزور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المحال التجارية التي تم إغلاقها غير مصرح لها بممارسة أعمالها، لافتا إلى أنه تم تحويل أصحابها إلى محافظ الزرقاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف، ان فرق الرقابة والتفتيش العاملة في المديرية تعاملت اليوم، مع عدد من الشكاوى التي وردتها من قبل مواطنين وتم تمريرها مباشرة لفرق الرقابة والتفتيش المتواجدة في الميدان، موضحا أنه تم توجيه 3 مخالفات لمحلات تجارية بسبب عدم التقيد بإعلان الأسعار.